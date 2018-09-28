Tribünde bir taraftar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Galatasaray - BB Erzurumspor maçında tribündeki bir taraftar, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Galatasaray - Erzurumspor maçında Burhan Kütüklüoğlu isimli sarı kırmızılı taraftar, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz.
Merhum Burhan Kütüklüoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunarız.
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