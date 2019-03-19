Tribünde Arda Turan sürprizi!
Arda Turan, THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova'yı konuk eden Anadolu Efes'i, desteklemek için tribündeydi.
Turkish Airlines Euroleague'in normal sezon 27. haftasında CSKA Moskova'yı konuk eden Anadolu Efes, son topta 80-78 mağlup oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi izleyenler arasında Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan da vardı.
Anadolu Efes'i desteklemek için tribündeki yerini alan Arda, karşılaşmayı heyecanla takip etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle