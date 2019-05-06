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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.05.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

Triatlonda Antalyaspor farkı

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Triatlonda Antalyaspor farkı

Antalyaspor triatlon takımı, cumartesi günü Pamukkale’de, pazar günü ise İzmir’de başarılı yarışlar çıkardı.

Cumartesi günü yapılan Pamukkale Ultra Yarışı’nda Antalyaspor triatlon takımının yeni transferi Pelin Pelis yarıştı. Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen yarışta 15 kilometre koşan Pelis, kadınlar genel klasman 1’inciliğini kazandı. Eğim kazanımının 640 metre olduğu yarışı toplamda 1 saat 33 dakikalık sürede bitiren Pelis, ertesi gün İzmir'de yapılan Wings For Life World Run 2019 yarışında da Antalyaspor’u temsil etti. 

6 kıtada aynı anda 

Antalyaspor'dan ayrıca Oğuz Bodur ile Sabri Yiğit Üfler'in de katıldığı ve 18 kilometre koştuğu yarışta, start verildikten sonra başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşandı. Pelin Pelis ise 20 kilometre koşarak yaş grubu 4’üncüsü oldu. Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak sağlamak ve farkındalık amacıyla 6 kıta ve 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilen ve İzmir'in dördüncü kez ev sahipliği yaptığı dev koşuya yaklaşık 9 bin kişi katıldı. Wings For Life yarışında koşucular organizasyonda bireysel olarak ya da tekerlekli sandalyedeki katılımcıları çekerek mücadele ediyor. Koşu başladıktan 30 dakika sonra yola çıkan yakalama aracına yakalananlar için yarış sona eriyor. 

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