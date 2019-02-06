Trezeguet'ten Galatasaray çıkışı! "Bana yalan söylediniz"
Kasımpaşa'da arka arkaya alınan 3 mağlubiyetin ardından Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin isyanı konuşuluyor. Yıldız oyuncu adeta patladı ve radikal kararlara imza attı.
Galatasaray'ın ve aynı zamanda transferin popüler isimlerinden Trezeguet ile Kasımpaşa yönetimi arasında kriz çıktı. İşte ayrıntılar ve Trezeguet'in Galatasaray hamlesi:
Mısırlı yıldız Diagne'nin Galatasaray'a satılmasının ardından kendince radikal kararlar aldı.
Senegalli golcünün gidişiyle mutsuzluğu hat safyaya ulaşan Mısırlı yıldızın, maçlardaki düşük eforu ve isteksizliği de gözlerden kaçmadı.
"BANA YALAN SÖYLEDİNİZ"
Trezeguet, yöneticilerin kapısını çalarak kandırıldığını ima eden ifadelerle veryansın etti. Mısırlı kanat oyuncusu Kasımpaşa yöneticilerine şunları söyledi:
"Takımdan kimsenin gitmeyeceğini söylediniz ama Diagne'yi sattınız. Benim Galatasaray'a gidişime neden mani oldunuz? Neden izin vermediniz?"
KASIMPAŞA'DAN ÖNLEM...
Beklenmedik sonuçların yarattığı çöküntü ve Trezeguet'nin şoke eden bu çıkışı üzerine, Kasımpaşa sıkı önlemler aldı. Basına yapılacak açıklamaları maçlarla sınırlayan yönetim, ayrıca tesislere giriş çıkışları da eskisine oranla çok daha sıkı bir denetime tabii tutuyor.
MENAJERİ: "TREZEGUET MUTLU DEĞİL"
Oyuncunun satış yetkisine sahip olan FIFA menajeri William D'Avila yaptığı açıklamada, "Trezeguet mutlu değil, ailesi de kendisi de artık bir değişikliğin olması gerektiğine inanıyorlar. Elimizde çok ciddi teklifler var. Kasımpaşa 'Evet' derse transfer olacak" demişti.
Galatasaray, Diagne transferi öncesi ve sonrasında Trezeguet'le yakından ilgilenmişti ancak taraflar maddi anlaşmazlığa düştüğü için transfer yattı.
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