Trezeguet'in yeni takımı belli oldu | Son dakika transfer haberleri
Son iki sezonda Kasımpaşa forması altında sergilediği performansla transferin gözdesi haline gelen Trezeguet, İngiltere yolcusu...
Premier Lig'in yeni takımı Aston Villa dün Kasımpaşa'ya 11 milyon Euro'luk resmi teklif sundu. Kasımpaşa'nın teklifi kabul ettiği ve Mısırlı kanat oyuncusunun kısa süre içinde Aston Villa'ya imza atacağı öğrenildi.
24 yaşındaki futbolcu iki sezondur forma giydiği Kasımpaşa'da 71 maça çıkarken 25 gol 18 asistlik bir performans sergiledi.
Kasımpaşa Mısırlı futbolcuyu Belçika ekibi Anderlecht'ten 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle