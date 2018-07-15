Trezeguet’de indirim yok
Galatasaray’ın istediği Trezeguet için, Kasımpaşa Başkan Vekili Öksüz, “5 milyon Euro’yu getiren alır” dedi.
G.Saray'ın transfer gündemindeki Trezeguet için açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, "Serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro'yu ödeyen Trezeguet'yi alır. Aksi halde transferin gerçekleşmesi mümkün değil" dedi.
TAKASA RET!
Öksüz, ayrıca "5 milyon Euro'luk Bonservis ücretinde indirim yapmayacağız. Takas da düşünmüyoruz" diyerek Galatasaray'a net bir mesaj yollladı.
MISIRLI CİMBOM'A 'EVET' DEDİ
Kasımpaşa ile Trezeguet'in bonservisi konusunda anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Mısırlı futbolcuyu ise ikna etti. Trezeguet iki kulübün anlaşmasını bekliyor. (Fanatik)
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