Trezeguet transferinde son dakika! 11 milyon euro...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrezeguet transferinde son dakika! 11 milyon euro...
GeriFutbol Trezeguet transferinde son dakika! 11 milyon euro...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
08.07.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Trezeguet transferinde son dakika! 11 milyon euro...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kasımpaşa'da forma giyen ve uzun bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Mısırlı futbolcu Trezeguet ile ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 11 milyon euro karşılığında Premier Lig'e transfer olabileceği ileri sürüldü.

Kasımpaşa'da forma giyen ve uzun bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Mısırlı futbolcu Trezeguet ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC'nin resmi internet sitesinden okuyucularıyla paylaştığı habere göre Premier Lig ekibi Aston Villa, yıldız ismi kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Kolarov sağlık kontrolünden geçti
Kolarov sağlık kontrolünden geçti

Haberde Londra kulübünün 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunu 11 milyon euro karşılığında renklerine bağlamak istediği belirtilirken menajer Dean Smith ve sportif direktör Jesus Garcia Pitarch'ın da cumartesi günü Mısır ile Güney Afrika arasındaki Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçının oynandığı Cairo kentinde bulundukları ifade edildi.

Trezeguet transferinde son dakika 11 milyon euro...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Trezeguet transferinde son dakika! 11 milyon euro...
Erol Bedir: Hocamız onay verirse Alper'i isteriz
Galatasaray'da şok! 'Florya'ya gelmenize gerek yok'
Pınar Karşıyaka Jordan Morgan'ı açıkladı