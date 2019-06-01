Trezeguet söz kesti! 10 milyon Euro...
Galatasaray'a Trezeguet'den kötü haber... Yıldız futbolcunun Lyon'a transferi konusunda anlaştığı kaydedildi.
Süper Lig’de sezona damga vuran Kasımpaşa’nın yıldızı, Fransız devine gidiyor. Olympique Lyon ile her konuda el sıkışan Trezeguet, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Sezon başında Galatasaray’ın kapısından dönen Trezeguet, devre arasında da Cim Bom’un gündemindeydi.
Son 1 senedir adı sık sık Galatasaray ile anılan, Avrupa’nın pek çok kulübünün de gündeminde olan Trezeguet kararını verdi. 24 yaşındaki Mısırlı futbolcu, Olympique Lyon’la yaptığı görüşmelerde uzlaşmaya vardı.
Fransız deviyle her konuda anlaşan Kasımpaşa’nın kanat oyuncusu, önümüzdeki sezon Ligue 1’de boy göstermeye hazırlanıyor.
Arsenal Şampiyonlar Ligi’ni kazanamadığı için sezonu 3. sırada bitirse de Lyon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkı kazanırken, transferin gerçekleşmesi halinde Trezeguet, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda boy gösterecek.
Trezeguet artık Kasımpaşa ile Lyon’un anlaşmasını bekliyor. Değerini bulması halinde yaz döneminde kadrosundaki her ismi satmaya sıcak bakan Lacivert-Beyazlılar, Trezeguet’in fiyatını 10 milyon Euro olarak belirlemişti.
Ancak pazarlıklarda bu rakamın daha aşağı çekilebileceği ifade edildi.
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