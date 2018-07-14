Trezeguet: "Negatif hiçbir şey duymadım!"
Haber ajansı TASS'a konuşan David Trezeguet, Dünya Kupası hakkındaki görüşlerini aktardı.
"Turnuvanın bitmesine çok az kaldı, Rusya'nın Dünya Kupası'nı çok iyi bir şekilde organize ettiğini söylemeden geçemeyeceğim." diye sözlerine başlayan Trezeguet; "Negatif hiçbir şey duymadım. Atmosfer, güvenlik, ulaşım, misafirperverlik, turnuva organize ederken dikkat edilen tüm kriterlerden geçer not aldıklarını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
"Şu ana kadar yapılmış olan en iyi organizasyon demek yeterli olmayacak biliyorum ama Rusya'nın global futbola çok çok iyi bir örnek olduğunu belirtmeliyim." dedi.
Bugün saat 17:00'de Belçika ile İngiltere arasında "üçüncülük" maçı oynanacak.
Yarın ise saat 18:00'de ise Fransa ile Hırvatistan "şampiyonluk" mücadelesi verecek ve kupa sona erecek.
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