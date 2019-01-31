Trezeguet kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet'in adı Galatasaray'la anılıyor. Transfer gündeminden düşmeyen 24 yaşındaki oyuncu, yakından takip edilen futbolcular arasında yer alıyor. Futbolseverler şimdi Trezeguet hakkında bilgi almak adına internet araştırma yapıyor. Peki, Trezeguet kimdir?
Galatasaray, Mbaye Diagne transferinde mutlu sona ulaştı. Bu gelişmenin ardından adı Galatasaray'la anılan bir diğer Kasımpaşalı da Mısırlı futbolcu Trezeguet oldu. İşte, Trezeguet hakkında detaylar...
Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ya da bilinin adıyla Trezeguet, 1 Ekim 1994 tarihinde Mısır'ın Kafr el-Sheikh şehrinde dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında Al Ahly kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı.
2017-2018 sezonunun başında kiralık olarak Kasımpaşa’ya katılan oyuncunun bonservisi 2018-2019 sezonun başında Kasımpaşa tarafından 2 Milyon Euro bedelle alındı.
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