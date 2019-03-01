Trezeguet: "Devre arasında 5-6 teklif aldım"
Ara transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray ile anılan Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet, yönetimin ısrarı neticesinde takımda kaldığını açıkladı.
Devre arasında içerden ve dışardan teklifler aldığını ifade eden Mısırlı yıldız yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı:
Devre arası 5-6 teklif geldi. Birkaçı yurt dışından, Türkiye'den de çok iyi teklifler geldi. Başkan ile oturdum, konuştum, bana 'Şu anda sana ihtiyacımız var' dedi. Ben de bırakmak istemedim, anlaştık.
Bazı arkadaşlarıma Süper Lig'e gelmelerini tavsiye ettim. Süper Lig, Belçika liginden daha kaliteli ve mücadele düzeyi çok yüksek.
Oynadığım mevkide en iyilerinden biri benim diyebilirim. Sol kanatta oynamayı çok seviyorum.
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