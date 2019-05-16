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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Trezeguet bombası! Ön görüşme yapıldı...

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Trezeguet bombası! Ön görüşme yapıldı...

Kanatlara etkili bir oyuncu arayan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime, devre arasında da istediği futbolcunun ismini verdiği belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Kasımpaşa'dan Trezeguet'yi istediği ileri sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin, Mısırlı yıldız için önümüzdeki hafta İstanbul ekibinin kapısını çalacağı belirtiliyor.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi. İki kez sarı kart gören Trezeguet'nin asıl mevkisi sol kanat. Sağ kanat ve orta sahada da görev yapabiliyor. Kasımpaşa ile 2 yıl daha sözleşmesi var.,

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Sportif direktör Comolli'nin başarılı futbolcunun menajeriyle ön görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı iddialar arasında. Yönetimin, Kasımpaşa'ya ilk olarak takas teklifi sunacağı, kabul edilmezse bonservis için pazarlığa oturacağı konuşuluyor.

Lacivert- beyazlı kulüp, devre arasında 10 milyon euro'ya Galatasaray'a sattığı Diagne için takası kabul etmemişti.

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Trezeguet bombası Ön görüşme yapıldı...

 

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