Trezeguet bombası! Ön görüşme yapıldı...
Kanatlara etkili bir oyuncu arayan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime, devre arasında da istediği futbolcunun ismini verdiği belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Kasımpaşa'dan Trezeguet'yi istediği ileri sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin, Mısırlı yıldız için önümüzdeki hafta İstanbul ekibinin kapısını çalacağı belirtiliyor.
24 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi. İki kez sarı kart gören Trezeguet'nin asıl mevkisi sol kanat. Sağ kanat ve orta sahada da görev yapabiliyor. Kasımpaşa ile 2 yıl daha sözleşmesi var.,
Sportif direktör Comolli'nin başarılı futbolcunun menajeriyle ön görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı iddialar arasında. Yönetimin, Kasımpaşa'ya ilk olarak takas teklifi sunacağı, kabul edilmezse bonservis için pazarlığa oturacağı konuşuluyor.
Lacivert- beyazlı kulüp, devre arasında 10 milyon euro'ya Galatasaray'a sattığı Diagne için takası kabul etmemişti.
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