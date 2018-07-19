Trezeguet bilmecesi
Slavia Prag, Trezeguet’in transferinden vazgeçti. Bu gelişmeden sonra Galatasaray’ın yeni bir girişimde bulunması bekleniyor...
Galatasaray'da Trezeguet'in transferindeki belirsizlik sürüyor.
Ancak bu futbolcuyu isteyen kulüplerden Slavia Prag bu oyuncuyu transfer etmekten vazgeçtiklerini ifade etti.
Çekya kulübünün yetkilileri de, "Bize bir cevap gelmeyince bu transferi rafa kaldırdık" dedi.
GALATASARAY YALNIZ KALDI
Galatasaray bu gelişmeden sonra Trezeguet'in transferinde yalnız kaldı.
Fatih Terim'in çok istediği yıldız futbolcu için Sarı-Kırmızılı kulübün yeni bir girişimde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Mısırlı futbolcunun her fırsatta Galatasaray'da oynamak istediğini belirtmesi bu transferde yönetimin en büyük kozu olarak gösteriliyor. (Fanatik)
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle