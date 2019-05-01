Trezeguet, Avrupa'ya açılıyor!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mahmoud Hassan (Trezeguet), Fransa'nın önemli takımlarından Lyon'un radarında.
France Football'un haberine göre Lyon kulübünün yaz ayındaki transfer hedeflerinin ilk ikisi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 21 yaşındaki forvet Dodi Lukebakio ve Kasımpaşalı Trezeguet.
Transferin 7 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle gerçekleşebileceği kaydedildi.
Trezeguet'in 10 gol ve 9 asistiyle Süper Lig'deki en iyi oyunculardan biri olduğu dile getirildi.
Mısırlı futbolcunun adı sık sık Galatasaray'a transferiyle anılmasına rağmen Kasımpaşa onu bırakmadı.
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