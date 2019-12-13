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Trentino Itas 3 -2 Fenerbahçe HDI Sigorta
Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. hafta maçında İtalya temsilcisi Trentino Itas'a 3-2 mağlup oldu.
Fenerbahçe, BLM Group Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-21, ikinci setini 25-23 önde tamamlayarak 2-0 öne geçti.
Mücadelenin üçüncü bölümünü 25-18 üstünlükle bitiren ev sahibi ekip, dördüncü seti de 25-17 kazanarak skoru 2-2 yaptı.
İtalyan ekibi karşılaşmanın beşinci setini 16-14 kazanarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
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