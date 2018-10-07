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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.10.2018 - 13:59, Son Güncelleme:

Traore’nin Kasımpaşa şanssızlığı

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Traore’nin Kasımpaşa şanssızlığı

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-1 yenilerek milli maç arasına moralsiz giren Göztepe’de sol bek Adama Traore’nin sol diz ön çapraz bağlarının kopması camiayı üzdü.

Sahalardan 6 ay uzak kalacak Fildişi Sahilli oyuncu geçen sezon da Kasımpaşa ile oynanan maçta ciddi şekilde sakatlanmıştı.

Bornova Stadı’nda 1 Nisan 2018 tarihinde Kasımpaşa’nın 2-0 kazandığı karşılaşmanın 45’inci dakikasında acılar içinde yerde kalan Traore, oyuna devam edememiş, deneyimli oyuncunun çekilen MR sonucunda adalesinde yırtık saptanmıştı.

Traore, Kasımpaşa sınavının ardından 2017-18 sezonunu kapamıştı. Yaklaşık 4 ay sahalara inemeyen 28 yaşındaki futbolcu sezon hazırlıklarına büyük umutlarla başlamıştı.

Tedavisi başarılı bir şekilde sona eren Traore, Süper Lig maratonuna da formda girdi.

Cuma günü oynanan Kasımpaşa maçına kadar geride kalan 7 karşılaşmanın tamamında 90’ar dakika sahada kalan oyuncu, teknik direktör Bayram Bektaş’ın vazgeçilmezi oldu. Ancak Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda, 17’nci dakikada dizinin üstüne düşen Traore yine bir Kasımpaşa maçında büyük talihsizlik yaşadı.

Koltuk değnekleriyle İzmir’e gelen Traore ameliyat olacak. Traore’nin yokluğunda bundan sonraki maçlarda sol bekte Berkan görev alacak. Devre arasında defansın soluna takviye yapılması da gündemde.

Göztepeli futbolseverler ise sosyal medya aracılığı ile Traore’yi mesaj yağmuruna tuttu. Fildişi Sahilli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarlar oyuncularına moral aşılamaya çalıştı.

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