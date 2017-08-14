Traore: Büyük acı hissettim

Karşılaşmanın 52'inci dakikada yaşadığı pozisyon ile ilgili açıklama yapan Traore, "O pozisyon sırasında Ferhat'tan topu aldıktan sonra sola doğru hareketlendim. Rakibimde ayağıma, bileğime doğru sert bir müdahale yaptı. Büyük bir acı hissettim. Acı hissettikten sonra kalktım devam etmeye çalıştım. Baktım ki dayanılacak gibi bir acı değil tekrardan yere yattım. Değiştirilmemi istedim. Çünkü acım çok büyüktü. Çok üzgünüm. Futbolun en talihsiz anlarından bir tanesini yaşadım. Sezonun başında takımıma yardımcı olmak istiyordum. Yapacak bir şey yok. Bir an önce iyileşip takımıma yeniden katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Bu arada Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan da Medicana Konya Hastanesi'nde yatan Traore'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Şan, kulüp doktoru Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü ve operasyonu gerçekleştirecek olan diğer doktorlardan bilgi aldı.