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Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! G.Saray'ın transferi iptal...

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, G.Saray'ın Okaka transferinin iptal olduğunu duyurdu.

Hürriyet Haber
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Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Galatasaray'ın ilgilendiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen forvet oyuncusu Stefano Okaka transferinin iptal olduğunu açıkladı..

Roma, Parma, Sampdoria ve Anderlecht'te de oynayan 28 yaşındaki forvet 2016 yılında Watford'a 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Galatasaray'ın İtalyan forveti kiralık olarak transfer etmek istediği ifade edildi ancak transfer son gün yoğunluğu ve işlemlerin gecikmesi nedeniyle gerçekleşmedi.

Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı G.Sarayın transferi iptal...

 

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Stefano OkakaWatfordGalatasaray

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