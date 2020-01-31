Transferin son gününde bir hamle de Barcelona'dan! Francisco Trincao...

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Trincao'nın transferi için Braga Kulübü ile anlaşamaya varıldığı ve 31 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Katalan takımına 1 Temmuz'dan itibaren katılacak Trincao ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli 5 sezonluk sözleşme imzalanacağını açıklayan Barcelona, Portekizli futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelinin 500 milyon avro olduğunu duyurdu.

20 yaşındaki sağ kanat forvet oyuncusu Trincao, bu sezon ligde 11 maçta 2 gol attı.





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