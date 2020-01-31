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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 16:32,Son Güncelleme:/

Transferin son gününde bir hamle de Barcelona'dan! Francisco Trincao...

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İspanya'nın Barcelona Kulübü, gelecek sezon kadrosuna katmak koşuluyla Portekiz'in Braga takımından Francisco Trincao'yu transfer etti.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Trincao'nın transferi için Braga Kulübü ile anlaşamaya varıldığı ve 31 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Katalan takımına 1 Temmuz'dan itibaren katılacak Trincao ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli 5 sezonluk sözleşme imzalanacağını açıklayan Barcelona, Portekizli futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelinin 500 milyon avro olduğunu duyurdu.

20 yaşındaki sağ kanat forvet oyuncusu Trincao, bu sezon ligde 11 maçta 2 gol attı.

Transferin son gününde bir hamle de Barcelonadan Francisco Trincao...

Transferin son gününde bir hamle de Barcelonadan Francisco Trincao...

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