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Transferin son günü Cenk Gönen'e büyük şok

İspanya Ligi takımlarından Malaga'nın sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Cenk Gönen ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Hürriyet Haber
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Malaga Kulübü ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın eski kalecisi Cenk Gönen'in sözleşmesinin fesih edildiği belirtildi.

Kaleci Cenk Gönen'in performansı
29 yaşındaki kaleci Cenk Gönen bu sezon ligde Malaga forması giymedi. Cenk, sezon başında Malaga'nın hazırlık maçlarında yediği hatalı gollerle ağır eleştiriler almıştı.

Malaga'nın sezon başında 200 bin euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Cenk Gönen'i göndermek istediği daha önce İspanya basınında yer almıştı. (Ajansspor)

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