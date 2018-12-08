Transferin gözdesi tercihini yaptı! Premier Lig değil...
Frenkie de Jong'un Manchester City transferine kesin gözüyle bakılıyordu ama devreye dev bir kulüp daha girdi ve kesenin ağzını açtı! İşte detaylar...
Stoper, ön libero, merkez orta saha... Transferin gözdesi 97 doğumlu Frenkie de Jong'un Manchester City yolcusu olacağı söyleniyordu ama devreye Fransız devi Paris St Germain'in girdiği ve 75 milyon Euro'ya işi bitirdiği iddia edildi.
İddiaların kaynağı Hollanda'nın ünlü gazetesi De Telegraaf ve yazılanlara bakılırsa PSG, Sportif Direktör Marc Overmars'ın istediği 75 milyon Euro'yu hemen verebileceklerini Ajax kulübüne iletmiş durumda.
Overmars, PSG yetkilileriyle görüştüğünü kabul etti ama transfere son noktayı henüz koymadıklarının da altını çizdi.
Haberin detayında, Manchester City'nin yarıştan çıkma sebebi olarak Finansal Fair Play kurallarına uyma zorunluluğu gösterilmiş ve İngiliz kulübünün bu riski alma niyetinde olmadığı belirtilmiş.
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