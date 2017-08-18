‘Transferin durmasıyla bizim bir alakamız yok’

SARI-siyahlı ekibin Hollandalı teknik direktörü Bosz, Wolfsburg’la 19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda yapacakları sezonun ilk maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bosz, transfer görüşmeleri yapması için izin verdikleri Emre Mor hakkında, “Emre’nin Inter’e transferi son anda gerçekleşmedi. Bunun ne Borussia Dortmund ne de Ousmane Dembele’nin durumuyla bağlantısı var. Başka kişiler bununla alakalı” ifadelerini kullandı.





EMRE ÇOK İYİ BİR OYUNCU

İspanyol ekibi Barcelona’nın transfer etmek istediği Dembele’nin takımdan ayrılmasının ardından Emre’nin o bölge için iyi bir alternatif olup olmayacağı sorusuna ise Hollandalı teknik adam, “Emre Mor çok iyi bir oyuncu. Yetenekli kanat oyuncusu. Potansiyeli var. Biz tüm iyi oyunculara sahip olmak isteriz. Ama ‘tüm iyi oyuncular oynayacak’ diye de bir şey yok. Oyuncular bazen gitmek isterler. Bu futbolun içinde olan bir durum” diye konuştu.