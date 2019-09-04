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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ceyhun KUBURLU
04.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Transferi öğrendik, 16 milyon Euro kâr ettik

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Transferi öğrendik, 16 milyon Euro kâr ettik

Finansal Fair-Play kıskacındaki 18 takım, yaz döneminde transfere 65.8 milyon Euro harcadı. Kulüp başına bonservis ve kiralama bedeli gideri 3.6 milyon Euro oldu.

Futbolda 2019-20 sezonu transfer döneminde Süper Lig’de yer alan 18 kulüp, kadrolarına kattıkları futbolcuların bonservis ve kira bedeli için 65.8 milyon Euro harcama yaparken, 82 milyon Euro gelir sağladı. Bu gelirlerin 74.3 milyon Euro’sunu ise yut dışına satılan futbolculardan elde edildi. Kulüp başına gider 3.6 milyon Euro olurken, gelir 4.5 milyon Euro’ya ulaştı.

Fenerbahçe toplamda 16.4 milyon Euro’luk harcama yaparken, 16.2 milyon Euro’luk gelire ulaştı. Beşiktaş en fazla bonservis parası harcayan ikinci kulüp oldu. Kulüp 15.8 milyon Euro’luk harcama yaparken sadece 2 milyon Euro’luk futbolcu satabildi.

Böylece kulüp 13.8 milyon Euro’luk açık vermiş oldu. Trabzonspor ise en fazla para kazanan kulüp oldu. Bordo mavililer 16.5 milyon Euro gelir elde ederken sadece 4 milyon Euro’luk harcama yaptı. 6 takım ise bu sezon hiç transfer harcaması yapmadı.

FUTBOLCU ÜCRETLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Kulüpler bu sezon futbolcuların garanti ücretleriyle de öne çıktı. Futbolculara en yüksek ücreti G.Saray ödeyecek. Kulübün toplam gideri 50 milyon Euro seviyesinde. En yüksek ücreti 5 milyon Euro ile Falcao alacak. Anadolu takımlarının ortalama bütçeleri ise 100 milyon TL. Bu rakamlara prim, bonus ve diğer harcamalar ise dahil edildiğinde rakamlar daha da yukarı çıkabiliyor.

2019-20 SEZONU PİYASA DEĞERLERİ

1. Galatasaray 136.5 milyon Euro
2. Beşiktaş 84.3 milyon Euro
3. Fenerbahçe 83.3 milyon Euro
4. Trabzon 63.9 milyon Euro

18 KULÜBÜN TOPLAM BONSERViS/KİRA HARCAMASI: 65.8 milyon €

18 KULÜBÜN TOPLAM BONSERViS/KİRA GELiRi: 82 milyon €

EN FAZLA HARCAYAN: Fenerbahçe 16.4 milyon €

EN FAZLA GELiR ELDE EDEN: Trabzonspor 16.5 milyon €

EN FAZLA KAZANAN: Trabzonspor 12.5 milyon €

EN FAZLA AÇIK VEREN: Beşiktaş 13.8 milyon €

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU: Radamel Falcao 5 milyon €

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