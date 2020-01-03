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GeriFutbol Transferi duyurdular: "Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray için İstanbul'da"
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Futbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 19:50,Son Güncelleme:/

Transferi duyurdular: "Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray için İstanbul'da"

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Transferi duyurdular: "Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray için İstanbul'da"

Fransız basını, Galatasaray'ın Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Henry Onyekuru'nun yarın(4 Ocak) İstanbul'da olacağını duyurdu.

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın transferi için Monaco ile prensip anlaşmasına vardığı Henry Onyekuru için Fransa'dan bir iddia ortaya atıldı.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Henry Onyekuru yarın(4 Ocak) İstanbul'da olacak ve sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrolünden geçecek.

Onyekuru'nun 1.5 yıllığına Galatasaray ile kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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