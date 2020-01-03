Transferi duyurdular: "Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray için İstanbul'da"
Fransız basını, Galatasaray'ın Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Henry Onyekuru'nun yarın(4 Ocak) İstanbul'da olacağını duyurdu.
Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın transferi için Monaco ile prensip anlaşmasına vardığı Henry Onyekuru için Fransa'dan bir iddia ortaya atıldı.
Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Henry Onyekuru yarın(4 Ocak) İstanbul'da olacak ve sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrolünden geçecek.
Onyekuru'nun 1.5 yıllığına Galatasaray ile kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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