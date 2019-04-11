Transferi duyurdular! Hugo Rodallega...
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Hugo Rodallega'nın takımdaki geleceği birkaç hafta içerisinde netlik kazanacak.
Yönetimin oldukça düşük bir ücretle takımda kalması yönünde teklif yapacağı Rodallega'nın bu teklifi kabul etmemesi ve takımdan ayrılması bekleniyor.
Bu arada Rodallega'yla ilgili Kolombiya basınından da bir iddia ortaya atıldı.
Kolombiya'nın Diario del Cauca adlı internet sitesinde yer alan haberde, kadrosunu 3 yeni isimle güçlendirmek isteyen Atletico Nacional'ın Rodallega'yla bir görüşme yaptığı da vurgulandı.
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