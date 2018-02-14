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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerTransferi duyurdular... Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'ta!
Spor Arena Transferi duyurdular... Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'ta!
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Spor Arena
14.02.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Transferi duyurdular... Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'ta!

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İngiliz basını, ManU’nun yıldızının Beşiktaş’la anlaştığını öne sürdü. “Gidişi Manchester United’da büyük boşluk yaratacak. Mourinho onun alternatifini bulmalı. Kırmızı Şeytanlar için çok umutsuz bir durum” yorumu yapıldı.

ARA transferde ismi Beşiktaş’la anılan Fellaini’nin söylentileri hala bitmek bilmiyor. Ada basını, Belçikalı yıldız oyuncunun Beşiktaş’la sezon sonu için protokol yaptığını ve kesinlikle ayrılacağını iddia etti. the4thofficial.net’te yer alan haber yorumda, “Manchester United’ın, Fellaini’yi Türkiye’ye adım atmaktan vazgeçirmesi için artık çok geç” denildi. Değerlendirmede, Portekizli Hoca Jose Mourinho’nun şimdiden yeni sezon için onun yerine başka bir futbolcu arayışına girmesinin iyi olacağı da belirtildi.

OLAĞANÜSTÜ BİR TEHDİT VAR
30 yaşındaki Fellaini’nin, Dünya Kupası’nda da boy göstereceğinin hatırlatıldığı haber yorumda, “Sezon sonunda bonservisi elinde ve ücretsiz ayrılacak. Sakatlanana kadar Belçika’da 16 maçın tamamında forma giydi. Onun ayrılması ManU’nun kadro derinliği için sarsıcı olacak. Beşiktaş bu konuda olağanüstü bir tehdit. Neler olacağını göreceğiz. Şu ana kadar Manchester United’la hala sözleşme imzalamaması, onun ayrılma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor” iddiasına yer verildi.

Transferi duyurdular... Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaşta

3 GÖRÜŞMEDEN ELİ BOŞ ÇIKTI
Bu sezon Premier Lig’de 12 karşılaşmada M.United’ın formasını giyen Fellaini, 3 gol atmayı başarmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 kez sahaya çıkan ve 1 gol, 1 asistlik performans gösteren Fellaini için Mourinho, “Beni almaları, Fellaini’yi transfer etmelerinden daha büyük olasılık” yorumunu yapmıştı. Ancak buna rağmen Belçikalı yıldız, Manchester’la 3 kez masaya oturmasına karşın sözleşmesini yenilemedi.(Akşam)

 

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