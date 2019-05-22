Transferi canlı yayında açıkladı! Türkler...
Macaristan ligi ekiplerinden Ferencvaros ile bu sezon şampiyonluğa ulaşan 44 yaşındaki Ukraynalı teknik direktör Sergei Rebrov'un adı, uzun bir süredir Beşiktaş ile birlikte anılıyordu.
Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de de forma giyen Ukraynalı hoca, geleceğiyle ilgili yaptığı son açıklamada kulübü Ferencvaros ile yeni sözleşme konusunda görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.
Ukrayna basını ise Rebrov'un bu açıklamaları sonrası gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Football Hub adlı YouTube kanalında program yapan gazeteci Igor Tsyganyk, Siyah Beyazlı kulübün Rebrov'a olan ilgisini doğrularken şunları kaydetti:
"Beşiktaş'ın Rebrov'la görüştüğüne yönelik haberler kesinlikle temelsiz değil. Şu ana dek iki taraf arasında bazı müzakareler oldu ve Türkler, Rebrov'a Beşiktaş'a gelip gelemeyeceğini sordu."
"Şu anda görüşmelerin ne aşamada olduğunu bilmiyorum. Ya sadece görüştüler ya da imza aşamasına geldiler. Ancak kesin olan bir şey var ki Beşiktaş, Rebrov için temasta bulundu."
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