Transferi bitiriyor! Albayrak...
Galatasaray transferde gaza basÄ±yor. Bu sezon kalan maÃ§larda hata yapmak istemeyen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, ÅŸampiyonluk yolunda kayÄ±p yaÅŸamak istemiyor.
Aslan, bu sezonu ÅŸampiyon tamamlayÄ±p Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon Åžampiyonlar Ligi iÃ§in iddialÄ± bir takÄ±m kurmayÄ± hedefliyor.
Galatasaray, bu hedefler doÄŸrultusunda transferde ilk adÄ±mÄ± attÄ±.
Galatasaray ikinci baÅŸkanÄ± Abdurrahim Albayrak Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§'Ã¼n transferini bitirmek iÃ§in Kayseri'ye gitti ve burda 3 saatlik bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Ä°ÅŸte bomba transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin detaylarÄ±...
TRT Spor'un haberine Galatasaray ile Kayserispor arasÄ±nda Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ iÃ§in resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸladÄ±.
Abdurrahim Albayrak, salÄ± gÃ¼nÃ¼ Kayseri'ye giderek Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ iÃ§in Kayserispor yÃ¶netimi ile 3 saati bulan bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Kayserispor ile 2020'ye dek sÃ¶zleÅŸmesi bulunan 26 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, bu sezon 26 maÃ§ta 3 gol attÄ± ve 5 asist yaptÄ±.
10 MÄ°LYONA GÄ°DEBÄ°LÄ°R'
SÃ¼per Lig'de oynanan Galatasaray-Kayserispor maÃ§Ä± sonrasÄ± Kayserispor BaÅŸkanÄ± Erol Bedir, ''Deniz, 10 milyon euro getirdiÄŸi takdirde bize sormadan gidebilir. Burada Deniz'in de fikri Ã§ok Ã¶nemli.
Sezon bittikten sonra takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n durumuna bakÄ±p konuÅŸuruz'' ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirmiÅŸti.
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