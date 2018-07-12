Transferi açıklandı! Galatasaray'dan İtalya'ya...
Transfer dönemindeki hareketlilik devam ediyor. Galatasaray transfer haberlerine Koray Günter damga vurdu. Sarı Kırmızılı oyuncu, yeni sezonda İtalyan kulübü Genoa'da forma giyecek.
Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Koray Günter, İtalya Serie A takımlarından Genoa ile sözleşme imzaladı.
1994 doğumlu Koray Günter, İtalya'da Roma forması giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder ile rakip olacak...
Galatasaray'daki son gelişmeleri Muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı...
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