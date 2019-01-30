Transferde yeni gelişme! Valbuena için geliyorlar...
Transfer döneminin sonunda gelinirken flaş bir iddia daha gündeme geldi.
Fransız basını, Nantes’ın Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena için nabız yokladığını öne sürdü.
Nantes’ın 34 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı bildirilirken, bir diğer iddiaya göre ise; Yunan temsilcisi Olympiakos da Valbuena’yı kadrosuna katma konusunda ısrarlarına devam ediyor.
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