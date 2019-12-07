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Futbol
07.12.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Transferde Tudor etkisi! Fatih Terim...

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Transferde Tudor etkisi! Fatih Terim...

Tudor ve Ergün’ün aldığı 4 isim 37 milyon Euro’ya satılırken, 18.5 milyon Euro kar elde edildi. Albayrak ve Terim'in 31.5 milyon Euro'ya aldığı 5 futbolcunun ise getirisi olmadı.

G.Saray'ın son 2 yılda gelir elde ettiği tüm futbolcular, sürekli başarısız olarak lanse edilen Igor Tudor ve Cenk Ergün tarafından transfer edildi. Bu ikilinin kazandırdığı Gomis, Fernando, Ndiaye ve Rodrigues, Fatih Terim-Abdürrahim Albayrak döneminde 37 milyon Euro karşılığında satıldı.

BELHANDA'YA ÇOK TEKLİF GELDİ
4 isimden sadece Rodrigues, Ergün tarafından Riekerink dönemi getirildi. Geçen sezon da Tudor ve Ergün'ün getirdiği bir başka isim olan Belhanda birçok teklif gelmesine rağmen satılmadı.

DIAGNE ADETA ELDE PATLADI!
Terim ve Albayrak'ın 31.5 milyon Euro ödeyerek aldığı isimlerden Luyindama ve Emre Akbaba sakatlandı. Diagne ise adeta elde patladı. Marcao ise performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

NAGATAMO'YA TALİP ÇIKMADI
Yine Terim'in getirdiği bir başka isim Nagatomo ise talibi olmadığı için mecburen takımda kaldı. Japon yıldızın devre arasında gönderilmesi planlanıyor.

Transferde Tudor etkisi Fatih Terim...

BÜYÜK KAR ELDE EDİLDİ
Sadece Fernando'nun satışında az bir zarara girildi.

Transferde Tudor etkisi Fatih Terim...

HENÜZ GELİR YOK!
13 milyon Euro'ya alının Diagne zar zor kiralandı. (Kaynak: Takvim)

 

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...


MevzuBahis | 6-8 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Transferde Tudor etkisi Fatih Terim...

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