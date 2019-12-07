Transferde Tudor etkisi! Fatih Terim...

G.Saray'ın son 2 yılda gelir elde ettiği tüm futbolcular, sürekli başarısız olarak lanse edilen Igor Tudor ve Cenk Ergün tarafından transfer edildi. Bu ikilinin kazandırdığı Gomis, Fernando, Ndiaye ve Rodrigues, Fatih Terim-Abdürrahim Albayrak döneminde 37 milyon Euro karşılığında satıldı.

BELHANDA'YA ÇOK TEKLİF GELDİ

4 isimden sadece Rodrigues, Ergün tarafından Riekerink dönemi getirildi. Geçen sezon da Tudor ve Ergün'ün getirdiği bir başka isim olan Belhanda birçok teklif gelmesine rağmen satılmadı.

DIAGNE ADETA ELDE PATLADI!

Terim ve Albayrak'ın 31.5 milyon Euro ödeyerek aldığı isimlerden Luyindama ve Emre Akbaba sakatlandı. Diagne ise adeta elde patladı. Marcao ise performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

NAGATAMO'YA TALİP ÇIKMADI

Yine Terim'in getirdiği bir başka isim Nagatomo ise talibi olmadığı için mecburen takımda kaldı. Japon yıldızın devre arasında gönderilmesi planlanıyor.

BÜYÜK KAR ELDE EDİLDİ

Sadece Fernando'nun satışında az bir zarara girildi.

HENÜZ GELİR YOK!

13 milyon Euro'ya alının Diagne zar zor kiralandı. (Kaynak: Takvim)

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