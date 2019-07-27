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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
27.07.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Transferde tanıdık yüz! Türkiye...

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Transferde tanıdık yüz! Türkiye...

Yeni sezon öncesi şu ana kadar ülke dışına giden 5 futbolcu tekrardan Süper Lig’e dönüş yaparken, bu sayı son beş sezonda 33’e ulaştı

Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri bir yandan da transfer çalışmalarına son hız devam ediyorlar. Sürpriz isimlerin kadrolara katıldığı ligimizde yakından tanıdığımız oyuncuları da tekrardan göreceğiz.

7 Haziran'da başlayan yaz transfer döneminde şu ana kadar beş futbolcu daha önce ülkeden ayrılmasına rağmen Türkiye'ye geri döndü. Fenerbahçe'den İtalya'ya giden Salih Uçan, Alanyaspor'la anlaşırken, Türkiye'de çok sayıda kulüpte forma giyen El Kabir, İsveç macerasından sonra Çaykur Rizespor'a imza attı. Jimmy Durmaz Fransa'dan, Ryan Babel ise İngiltere'den sonra Galatasaray ile yeniden Süper Lig'e dönüş yaptı. Bursaspor'da yıldızı parlayan Aziz Behich ise Hollanda'da PSV Eindhoven forması giydikten sonra Medipol Başakşehir ile 2022'ye kadar kontrat yaptı. Bu oyuncularla birlikte Süper Lig'den ayrılıp, sonrasında geri dönenlerin sayısı ise son beş sezonda 33'e çıktı.

EN HIZLISI CANER ERKİN

Bu futbolcular ortalama 658 gün ülke dışında kalıp geri dönerken en hızlı dönüşü 2016-17 sezonunda 61 günle İnter'den (İtalya) Türkiye'ye dönen Caner Erkin yaptı. Öte yandan 2018-19 sezonunda 5, 2017-18 ve 2016-17 sezonlarında ise 8'er futbolcu tekrardan Süper Lig'i tercih etti.

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Transferde tanıdık yüz Türkiye...

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