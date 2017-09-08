Transferde sürpriz isim! O mu geliyor?

Transferin son gününde Galatasaray'da Nakoulma sürprizi yaşanıyor.
Galatasaray'ın Fransız ekibi Nantes'ta mutsuz olan Prejuce Nakoulma için harekete geçtiği öğrenildi.
30 yaşındaki sol kanat oyuncunun da Cimbom'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'da Sportif Direktör Cenk Ergün'ün transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı bildirildi.
Prejuce Nakoulma daha önce ülkemizde Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu formaları giydi. 30 yaşındaki oyuncu Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra Nantes ile sözleşme imzalamıştı.
Nakoulma geçen sezonun ikinci yarısında Nantes formasıyla Ligue 1'de 11 maçta 6 gole imza attı. (Takvim)
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