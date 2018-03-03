Transferde sürpriz! Cenk Tosun'un yerine...
Beşiktaş'ın Cenk Tosun'un yerine transfer etmek istediği golcü oyuncu Jackson Martinez, kulübüyle yollarını ayırdı. Avrupa'nın birçok takımı da, artık serbest olan yıldız oyuncunun peşine düştü.
Son dönemde birçok dünya yıldızını transfer ederek dikkatleri üzerine çeken Çinliler'de ayrılıklar da bir bir yaşanmaya başladı. İlk olarak Arjantin futbolunun önemli futbolcularından Carlos Tevez, Shanghai Shenhua’ya bir türlü uyum sağlayamamış, Uzak Doğu ülkesinde kötü bir performans gösterdikten sonra eski takımı Boca Juniors’a dönmüştü! Onun dışında da ayrılıklar yaşanmıştı... Son ayrılan isim ise Jackson Martinez oldu.
CENK TOSUN'UN YERİNE...
Atletico’dan, 197.6 milyon TL bonservisle 2016 yılında Guangzhou Evergrande’nin yolunu tutan Martinez de, kulübüyle yollarını ayırdı. Beşiktaş'ın Cenk'i Everton'a satmasından sonra takıma transfer etmek istediği Martinez şuan serbest kaldı ve bonservis bedeli olmadan transfer edilebilir.
SEZON SONUNDA...
Gelecek sezon kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen yıldız, transfer dönemi kapandığı için sezon sonunu beklemek zorunda kalacak.
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