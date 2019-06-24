Transferde son dakika: Soldado ile anlaşma sağlandı
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Roberto Soldado'nun yeni takımı belli oldu. İspanyol basını, 34 yaşındaki santrforun imza için artık gün saydığını yazdı.
Fenerbahçe'nin 2017 yazında Villarreal kulübünden 5 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı golcü futbolcu Roberto Soldado, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sarı Lacivertliler'den ayrılmıştı.
Sarı lacivertliler'de geçirdiği iki sezon boyunca beklentilerin altında kalan 34 yaşındaki İspanyol santrforun önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği büyük merak ediliyordu.
İspanya'da yayım yapan Marca gazetesi ise konuyla ilgili olarak paylaştığı haberde Soldado'nun doğduğu Valencia şehrinin takımı olan Levante ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.
Bununla birlikte Levante kulübünün Soldado'ya imza attırabilmek için Armando Sadiku, Raphael Dwamena ve Roger Marti gibi bazı oyuncuları elinden çıkarmaya çalıştığı ifade edildi.
Öte yandan Soldado'nun daha fazla beklemeye niyetinin olmadığı ve bu nedenle Levante'nin elini çabuk tutması gerektiği kaydedildi. (Fanatik)
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