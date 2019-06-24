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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.06.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Transferde son dakika: Soldado ile anlaşma sağlandı

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Transferde son dakika: Soldado ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Roberto Soldado'nun yeni takımı belli oldu. İspanyol basını, 34 yaşındaki santrforun imza için artık gün saydığını yazdı.

Fenerbahçe'nin 2017 yazında Villarreal kulübünden 5 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı golcü futbolcu Roberto Soldado, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sarı Lacivertliler'den ayrılmıştı.

Sarı lacivertliler'de geçirdiği iki sezon boyunca beklentilerin altında kalan 34 yaşındaki İspanyol santrforun önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği büyük merak ediliyordu.

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İspanya'da yayım yapan Marca gazetesi ise konuyla ilgili olarak paylaştığı haberde Soldado'nun doğduğu Valencia şehrinin takımı olan Levante ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.

Bununla birlikte Levante kulübünün Soldado'ya imza attırabilmek için Armando Sadiku, Raphael Dwamena ve Roger Marti gibi bazı oyuncuları elinden çıkarmaya çalıştığı ifade edildi.

Öte yandan Soldado'nun daha fazla beklemeye niyetinin olmadığı ve bu nedenle Levante'nin elini çabuk tutması gerektiği kaydedildi. (Fanatik)

Transferde son dakika: Soldado ile anlaşma sağlandı

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