Transferde son dakika | Simon Kjaer resmen açıklandı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Simon Kjaer, Milan'a kiralandı. Resmi açıklama geldi...
Serie A takımlarından Milan, Simon Kjaer'i sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.
Simon Kjaer transferini açıklayan takım oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sevilla oldu. Açıklamada Kjaer'in satın alma opsiyonu ile birlikte transfer olduğu ifade edildi.
Danimarkalı stoper, 2017 yılında Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olmuştu.
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