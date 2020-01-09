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GeriFutbol Transferde son dakika | Ryan Babel Galatasaray'a veda etti! İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yaptırdı... |
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Futbol
Haber Giriş: 09.01.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Transferde son dakika | Ryan Babel Galatasaray'a veda etti! İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yaptırdı... |

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Transferde son dakika | Ryan Babel Galatasaray'a veda etti! İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yaptırdı... |

Galatasaraylı Ryan Babel, 19:20 İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yaptırdı.

Ali Naci Küçük / Spor Arena | Galatasaraylı Ryan Babel, bu akşam Amsterdam'a gidiyor. Sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanan Hollandalı futbolcu için saat 19:20 İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yapıldı.

Takım arkadaşlarına sabahki antrenmanın ardından veda eden Babel THY'nin TK1955 uçuşu ile Amsterdam'a gidecek.

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