Haber Giriş: 09.01.2020 - 15:55,
Transferde son dakika | Ryan Babel Galatasaray'a veda etti! İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yaptırdı... |
Galatasaraylı Ryan Babel, 19:20 İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yaptırdı.
Ali Naci Küçük / Spor Arena | Galatasaraylı Ryan Babel, bu akşam Amsterdam'a gidiyor. Sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanan Hollandalı futbolcu için saat 19:20 İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yapıldı.
Takım arkadaşlarına sabahki antrenmanın ardından veda eden Babel THY'nin TK1955 uçuşu ile Amsterdam'a gidecek.
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