Transferde son dakika gelişmesi | Sekidika’yı resmen istediler

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Galatasaray'ın 4.5 yıllığına transfer ettiği Jesse Sekidika'yı kiralamak için teklifte bulundu.

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, "Jesse'nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse'nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde olacak" ifadelerini kullandı. Henüz lisansı çıkarılmayan 23 yaşındaki oyuncu için gözler Terim'e çevrildi. (Fotomaç)

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