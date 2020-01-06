Transferde son dakika! Fenerbahçe'de Simon Falette hamlesi...

Fenerbahçe'de transferde birinci öncelik savunma... Adil Rami ve Zanka'dan beklediği katkıyı alamayan sarı lacivertli ekip Roma'dan Juan Jesus'u transfer etmek için girişimlerini hızlandırmıştı... Fakat bu transferde ilerleme kaydedilemeyince Fenerbahçe'de rota Simon Falette'ye çevrildi. Sarı lacivertliler, Gineli futbolcuyu kiralamak için Alman kulübü Eintracht Frankfurt'a resmi teklif yaptı.



27 yaşındaki futbolcuya bu sezon fazla forma şansı vermeyen Alman ekibinin de kiralık formulüne sıcak baktığı ifade Frankfurt yönetimi, Falette'yi sezon sonuna kadar başka takımda oynatıp form tutmasını planlıyor.

2017 yılında 2.7 milyon Euro karşılığında Frankfurt'a transfer olan savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro... Fransız stoperin kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunmakta.



Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki bir diğer isim Perotti;







