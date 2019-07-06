Transferde son dakika | Eski hocası Mehmet Topal'ı istedi
Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Eski hocası tecrübeli ismi takımda görmek istediğini aktardı.
Çaykur Rizespor’un, Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Mehmet Topal ile ciddi şekilde ilgilendiği ve menajeri aracılığıyla da tecrübeli futbolcuya bir teklif yaptığı öğrenildi.
Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen sarı-lacivertli kulüple anlaşarak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı.
Bu kararın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal da şartların uygun olması halinde Topal’ı takımında görmek istediğini belirtmişti.
Bu gelişmelerin ardından deneyimli çalıştırıcının alınması yönünde rapor verdiği Mehmet Topal’a menajeri aracılığıyla teklif yapıldığı ve kendisinden cevap beklendiği öğrenildi.
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