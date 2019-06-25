Transferde son dakika: Emre Çolak bombası! Dönüyor...
Gazişehir Gaziantep, yerli transferinde daha önce temasa geçtiği Emre Çolak ile İstanbul’da görüşecek.
Gaziantep 27'de yer alan habere göre; Galatasaray’da yardımcı antrenörlük yaparken öğrencisi olan Emre Çolak ile İstanbul’da bir araya gelecek olan Sportif Direktör Ayhan Akman, son görüşmeyi gerçekleştirecek.
Galatasaray’dan Deportivo’ya gittikten sonra sürpriz bir kararla Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Emre Çolak, Al Wahda kulübü ile sözleşmesini feshetmişti.
Arabistan’da mutsuz olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi elinde bulunurken, Süper Lig temsilcimiz Gazişehir ile bir süredir temas halinde.
Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Emre Çolak, Ayhan Akman ile görüşmesinin ardından kararını verecek.
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