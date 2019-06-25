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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Transferde son dakika! Diagne Galatasaray'ı şok etti

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Transferde son dakika! Diagne Galatasaray'ı şok etti

Araplar’ın transferi için devrede olduğu ve Galatasaray’ın 15 milyon Euro bonservis geliri beklediği Mbaye Diagne’nin, yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda, “Yıllık 5 milyon Euro’yu görmeden hiçbir yere imza atmam” dediği öğrenildi.

Mbaye Diagne transferinde flaş gelişme... Şu sıralarda Afrika Kupası için Senegal Milli Takımı kampında bulunan tecrübeli futbolcu, Galatasaray’ın bundan sonra yapacağı transferlerde en kritik rolü oynayacak gibi görünüyor.

Arap kulüplerinin yakından ilgilendiği, Galatasaray cephesinin 15 milyon Euro bonservis geliri beklediği Diagne, henüz tekliflerin hiçbirini kabul etmedi.

Al Nasr ve Al Shabab kulüplerinin temsilcileriyle görüşme yapan golcü futbolcunun, şu ana kadar, “Evet” cevabı vermemesinin sebebi ortaya çıktı.

2.5 milyon Euro’ya oynuyor

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray’la 4 senelik mukavele imzalayan ve yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak olan Diagne’nin, yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda, “Yıllık 5 milyon Euro’yu görmeden hiçbir yere imza atmam. Galatasaray’a gelerek milli takıma seçildim. Arabistan’a gidersem, bir daha milli takıma dönemem. Bu da son kontratım olabilir” dediği öğrenildi.

Belçika yerine Çin’e gitti

Diagne, Galatasaray ve Kasımpaşa’dan önce kariyerini Çin’de sürdürüyordu.

Son röportajında, “Para en önemli şey. Kariyer daha sonra gelir” diyen Diagne, Juventus’tan ayrıldıktan sonra Belçika’dan gelen teklifleri değerlendirmek yerine, Uzakdoğu’ya gitmişti.

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Diagne'nin hikayesini izliyoruz;

Transferde son dakika Diagne Galatasarayı şok etti

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