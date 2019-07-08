Transferde son dakika: Dani Alves bombası! İş bitiyor...
Avrupa transfer piyasasında hareketlilik arttı... Adı Türk takımlarıyla anılan Brezilya'nın ünlü futbolcusu Dani Alves için gemiler yakıldı...
Transferde hareketli saatler... Copa America'da Brezilya'yı şampiyonluğa taşıyan isimlerden Dami Alves'in yeni adresi belli oluyor.
Antonio Conte’yi takımın başına getiren ve yaz transfer döneminde 200 milyon Euro bütçe ayıran İnter, asıl büyük bombayı sona sakladı.
Alves'ten harika gol;
Transferde Valentino Lazaro, Matteo Politano, Eddie Salcedo, Stefano Sensi, Diego Godin gibi isimleri kadrosuna katan Mavi siyahlılar Fransa'ya kamp kuracak. İtalyan ekibi, PSG’den ayrılmak isteyen yıldız sağ bek Dani Alves ile masaya oturacak. Bu transferin önümüzdeki günlerde noktalanması bekleniyor.
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