Transferde Ozan Tufan sürprizi! 3 milyon euroluk teklif...
Fenerbahçe'de transfer gelişmesi... Yeniden Serie A’ya yükselen Lecce’nin milli futbolcu için sarı lacivertlilere teklif yapacağı iddia ediliyor. Ozan Tufan konusunda son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği gelen bilgiler arasında...
Fenerbahçe'den Alanya'ya kiralanan ve buradaki performansıyla göz kamaştıran Ozan Tufan, Avrupa kulüplerinin de radarında...
Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak oynadığı Alanyaspor'da çok önemli bir çıkış yakalayan Ozan Tufan yeniden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, yeniden Serie A'ya yükselen Lecce'nin 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğu öğrenildi.
Lecce'nin Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Ozan Tufan konusunda son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği gelen bilgiler arasında.
Buffon Fenerbahçe'nin radarında... İzliyoruz
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