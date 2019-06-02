Transferde kilit isim Eljif
Fenerbahçe yaz döneminde izleyeceği rotayı belirledi.
Denk transfer harcaması yapmak zorunda olan sarı lacivertliler, 10-11 milyon Euro piyasası olan Eljif Elmas’ı satıp, gelecek parayla takviye yapmak istiyor.
FİNANSAL Fair Play kriterleri sebebiyle UEFA tarafından inceleme altında bulunan Fenerbahçe, iç ve dış transfer konusunda ince eleyip sık dokumaya çalışıyor. Denk transfer harcaması yapmak için çalışan sarı lacivertliler, ilk etapta kadrodaki isimlere gelecek tekliflere odaklanmaya çabalıyor. Bu bağlamda yönetim, Eljif Elmas ve Miha Zajc’ın talipleriyle görüşmeler gerçekleştiriyor. Şu anda piyasası 10-11 milyon Euro arasında olan 19 yaşındaki Eljif için İtalya, İngiltere ve Almanya’dan önemli teklifler var. Makedonyalı oyuncunun olabilecek en yüksek rakama satılacağı öğrenildi.
ZAJC GİDEBİLİR
İtalyan ekibi Empoli’den 6.5 milyon Euro ve Salih Uçan karşılığında transfer edilen Slovenyalı Miha Zajc’a dair de önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi. Fenerbahçe’ye 24 yaşındaki Zajc için Rusya’dan talipler olduğu ve önerilecek rakamların uygun olması hâlinde bu oyuncunun da elden çıkarılacağı belirtildi. Ayrıca sözleşmesi süren Frey, Kameni ve Diego Reyes’in de takımdan gönderilmesi amaçlanıyor.
Eljif Elmas'ın hikayesini izliyoruz...
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