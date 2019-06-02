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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
02.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Transferde kilit isim Eljif

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Transferde kilit isim Eljif

Fenerbahçe yaz döneminde izleyeceği rotayı belirledi.

Denk transfer harcaması yapmak zorunda olan sarı lacivertliler, 10-11 milyon Euro piyasası olan Eljif Elmas’ı satıp, gelecek parayla takviye yapmak istiyor.

FİNANSAL Fair Play kriterleri sebebiyle UEFA tarafından inceleme altında bulunan Fenerbahçe, iç ve dış transfer konusunda ince eleyip sık dokumaya çalışıyor. Denk transfer harcaması yapmak için çalışan sarı lacivertliler, ilk etapta kadrodaki isimlere gelecek tekliflere odaklanmaya çabalıyor. Bu bağlamda yönetim, Eljif Elmas ve Miha Zajc’ın talipleriyle görüşmeler gerçekleştiriyor. Şu anda piyasası 10-11 milyon Euro arasında olan 19 yaşındaki Eljif için İtalya, İngiltere ve Almanya’dan önemli teklifler var. Makedonyalı oyuncunun olabilecek en yüksek rakama satılacağı öğrenildi.

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ZAJC GİDEBİLİR

İtalyan ekibi Empoli’den 6.5 milyon Euro ve Salih Uçan karşılığında transfer edilen Slovenyalı Miha Zajc’a dair de önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi. Fenerbahçe’ye 24 yaşındaki Zajc için Rusya’dan talipler olduğu ve önerilecek rakamların uygun olması hâlinde bu oyuncunun da elden çıkarılacağı belirtildi. Ayrıca sözleşmesi süren Frey, Kameni ve Diego Reyes’in de takımdan gönderilmesi amaçlanıyor.

Eljif Elmas'ın hikayesini izliyoruz...

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Transferde kilit isim Eljif

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