« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Transferde Göztepe'nin rakibi çok!

Transferde Göztepe'nin rakibi çok!

Süper Lig’de ikinci yarıda hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe’de teknik direktör Tamer Tuna en az 2 transfer isterken, sarı-kırmızılıların talip olduğu oyunculara birçok takım kanca attı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Daha önce listesinde bulunan Karabüksporlu Ukraynalı golcü Seleznyov’u Teleset Mobilya Akhisarspor’a kaptıran sarı-kırmızılılar, Poko, Sinan ve Twumasi için de Süper Lig’deki rakipleriyle rekabete girdi. Karabükspor’da görev yapan Gabonlu Poko’yu Bursaspor ve Atiker Konyaspor resmen istedi. Poko için Göztepe’nin 300 bin Euro’yu gözden çıkardığı öğrenilirken, Bursaspor’un ise fiyatı 500 bin Euro olarak belirlediği ifade edildi.

Tuna’nın takımda görmeyi en çok istediği isimlerin başında gelen 25 yaşındaki futbolcunun transferi taliplerinin artması yüzünden henüz netleşemedi. Göztepe’nin kadrosuna dahil etmek için büyük uğraş verdiği forvet oyuncusu Patrick Twumasi de yine Bursaspor’un gözdelerinden biri oldu. Kazakistan’ın Astana takımında oynayan Ganalının, yeşil-beyazlılara daha sıcak baktığı ileri sürüldü. Göztepe yönetiminin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den bizzat istediği kanat oyuncusu Sinan Gümüş Yeni Malatyaspor’un radarına girmişti. Hem Göz-Göz hem Yeni Malatya Sinan için yarışırken, Terim genç futbolcuyu takımda görmek istediğini söylemiş ve transfer kapısını kapamıştı.

FutbolAnadolu Kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ