Transferde flaş gelişme! Talisca...

Beşiktaş’ta kiralık olarak ikinci sezonunu geçiren ve sergilediği performans ile dikkat çeken Talisca için Başkan Fikret Orman kolları sıvadı. Benfica’nın 25 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunda indirime gitmemesi üzerine yeni arayışlara başlayan Fikret Orman’ın, sponsor desteği başvurmaya hazırlandığı öğrenildi.

Yönetimin bonservisini almak için harekete geçtiği Talisca için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sponsor arayışına başladı. Başkan Orman ve yönetiminin adı gizli tutulan bir sponsor ile görüştüğü ve anlaşma olduğu takdirde Talisca'nın bonservisinin alınacağı belirtildi.

İsmi sır gibi gizlenen bu sponsor ile anlaşılması halinde ilk kez Türkiye piyasasına gireceği önemli bir firma ismi olduğu öğrenildi.

TALİSCA DA KALMAK İSTİYOR

Bir ara Premier Lig'e gitme düşüncesi bulunan ve sezon başı kampında kafası karışık olan Anderson Talisca da artık tamamen kendisini Beşiktaş'a vermiş bulunuyor. Brezilyalı oyuncu hem devamlı oynamak hem de Avrupa piyasasında bulunmak için Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor. (Habertürk)