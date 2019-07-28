Transferde flaş gelişme! Emre'den sonra... | Son dakika haberleri...
Fenerbahçe, milli futbolcu Mahmut Tekdemir'i alabilmek için Başakşehir yönetimine önerdiği rakamı 3 milyon Euro'ya çıkardı.
Başkan Ali Koç'un işaret ettiği 6 numara takviyesi için çalışmalarını hızlandıran F.Bahçe'de uzun süredir adı gündemde olan Mahmut Tekdemir için yeni bir hamle yapılacak.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın alınmasında ısrarcı olduğu milli futbolcu için daha önce 2 milyon Euro öneren sarı-lacivertliler, teklifini 3 milyon Euro'ya çıkararak Başakşehir'in kapısını tekrar çalacak.
Transferde aracılık yapan Emre Belözoğlu'nun da Mahmut için eski kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer gelişmeleriyle ilgili bu açıklamaları yapmıştı...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle