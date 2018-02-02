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Transferde çağ atladılar! Resmen devrim...

Transfer döneminde taraftarlar takımlarının hangi futbolcuyu transfer ettiğini duyurmasını dört gözle bekliyor.

Hürriyet Haber
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Günümüzde artık futbol kulüpleri bunu çok farklı yollarla yapıyor. İsterseniz gelin hep birlikte hangi kulüp, hangi transferini taraftarlarına nasıl duyurmuş bir göz atalım.

Braga Kulübü Diego Figueiras'ı renklerine kattı. Transferi ise Netflix videosuyla duyurdu.


Göztepe, yeni transferi Poko'yu, kalecileri Beto'ya penaltı golü attığı bir anı izlettiği videoyla duyurdu

 


 

Eski takımı Sevilla'ya transfer olan Jesus Navas için Sevilla bir sürpriz hazırladı.

 

Roma, Cengiz Ünder'in transferini bilet fotoğrafını paylaşarak açıkladı, büyütecin altında "ÜNDER" dikkat çekti

Transferde çağ atladılar Resmen devrim...

 

İngiltere alt lig takımlarından Oxford City, kadrosuna kattığı Matt Patterson'a imzayı McDonalds'ta attırdı!

Transferde çağ atladılar Resmen devrim...

 

İngiltere Championship ekiplerinden Aston Villa, tecrübeli futbolcu John Terry'nin transferini Whatsapp'tan açıklamıştı!

Transferde çağ atladılar Resmen devrim...

İngiltere 4. Lig takımlarından Yeovil ise Jake Gray transferini Pokemon Go kullanarak açıklamıştı.

Transferde çağ atladılar Resmen devrim...

İtalyan ekibi Roma, Lorenzo Pellegrini transferi ile en yaratıcı transfer açıklamalarından birine imzayı attı. Roma, yayınladığı videoda FIFA 17 oyununu göstermiş ve oyunda golü yeni transfer Pellegrini atmıştı. Genç futbolcu attığı golün ardından kameraya ''Forza Roma'' demiş ve transfer olduğunu duyurmuştu.

Transferde çağ atladılar Resmen devrim...

Başakşehir, Mevlüt Erdinç'in transferini resmi Twitter hesabında yayınladığı video ile duyurdu.

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