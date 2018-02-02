Transferde çağ atladılar! Resmen devrim...

Günümüzde artık futbol kulüpleri bunu çok farklı yollarla yapıyor. İsterseniz gelin hep birlikte hangi kulüp, hangi transferini taraftarlarına nasıl duyurmuş bir göz atalım.

Braga Kulübü Diego Figueiras'ı renklerine kattı. Transferi ise Netflix videosuyla duyurdu.

🍿🖥 Esqueçam o “Netflix and Chill” e agarrem as pipocas: este novo reforço tem títulos, golos e assistências para nos deixar ‘colados’ ao ecrã… 👀 pic.twitter.com/bykK7ZgyR2 — SC Braga (@SCBragaOficial) 31 Ocak 2018

Göztepe, yeni transferi Poko'yu, kalecileri Beto'ya penaltı golü attığı bir anı izlettiği videoyla duyurdu

Eski takımı Sevilla'ya transfer olan Jesus Navas için Sevilla bir sürpriz hazırladı.

Roma, Cengiz Ünder'in transferini bilet fotoğrafını paylaşarak açıkladı, büyütecin altında "ÜNDER" dikkat çekti

İngiltere alt lig takımlarından Oxford City, kadrosuna kattığı Matt Patterson'a imzayı McDonalds'ta attırdı!

İngiltere Championship ekiplerinden Aston Villa, tecrübeli futbolcu John Terry'nin transferini Whatsapp'tan açıklamıştı!

İngiltere 4. Lig takımlarından Yeovil ise Jake Gray transferini Pokemon Go kullanarak açıklamıştı.

İtalyan ekibi Roma, Lorenzo Pellegrini transferi ile en yaratıcı transfer açıklamalarından birine imzayı attı. Roma, yayınladığı videoda FIFA 17 oyununu göstermiş ve oyunda golü yeni transfer Pellegrini atmıştı. Genç futbolcu attığı golün ardından kameraya ''Forza Roma'' demiş ve transfer olduğunu duyurmuştu.

Başakşehir, Mevlüt Erdinç'in transferini resmi Twitter hesabında yayınladığı video ile duyurdu.