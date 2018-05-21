Transferde büyük sürpriz! Buffon'un yeni takımı belli oldu
Paris Saint Germain, Gianluigi Buffon transferini çarşamba günü resmi olarak açıklayacak. Fransız kulübü, efsanevi kaleciyle 2 yıllığına anlaştı.
Sky Italia'nın haberine göre; Gianluigi Buffon, Fransız devi Paris Saint Germain'e gidiyor.
Juventus'tan resmen ayrılan tecrübeli file bekçisinin önümüzdeki hafta içi imza atacağı belirtilirken sözleşmenin 2 yıllık olduğu açıklandı.
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle